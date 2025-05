Ce mercredi, dans l'École nationale de la magistrature (ENM) de Bordeaux, une vente aux enchères proposait des biens de trafiquants de drogue saisis par la justice. Au total, 317 lots ont été présentés à la vente et les recettes engrangées seront utilisées en partie pour indemniser les victimes d'actes criminels.

Des montres, des voitures de luxe et des caisses de vin vendues aux enchères à l'École nationale de la magistrature (ENM) de Bordeaux ce mercredi. Mais cet événement présentait une particularité : les 317 lots proposés ont tous été saisis à des malfaiteurs. Les recettes engrangées seront utilisées en partie pour indemniser les victimes d'actes criminels. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue sur place.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

900.000 euros récoltés

Dans la salle des ventes, installée dans l'amphithéâtre Simone Veil au coeur de l'École nationale de la magistrature, les puissantes berlines, BMW, Porsche, montres de luxe, bijoux ou encore caisses de vin saisis par la justice ont été vendus. Cette vente a été organisée au sein de l'école qui forme les futurs juges par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, que dirige Vanessa Perrée.

"On a une mission de formation qui est très importante. Et là, l'idée de le faire à l'école nationale de la magistrature, c'est de former les auditeurs de justice, qu'ils comprennent bien notre action", explique-t-elle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Actuellement à l'ENM, Alexandre et Sarah deviendront magistrats l'an prochain. "Les saisies sont un enjeu crucial. Là, on voit de manière concrète comment tout ce travail a pu être mis en oeuvre aujourd'hui", se réjouit le premier. "C'est la finalité d'un processus qu'on nous apprend à l'école. L'important que ça a aujourd'hui de le faire, notamment quand on est au parquet. Saisir le plus rapidement les biens, puisqu'en effet, c'est ce qui va toucher, aujourd'hui, les délinquants : le porte-monnaie", ajoute la future magistrate. Cette vente aux enchères, dédiée aux victimes, a rapporté un peu plus de 900.000 euros.