Importante vente aux enchères d'objets napoléoniens en juin à Paris

Mobilier impérial, argenterie, porcelaine, sculptures, tableaux de maîtres anciens, livres, ... Une centaine d'objets ayant appartenu à Napoléon seront mis aux enchères à Paris le 25 juin prochain chez Sotheby's. Parmi les objets mis en vente figure un bicorne estimé entre 500.000 et 800.000 euros.

Une vente aux enchères précieuse. Une centaine d'objets ayant appartenu à Napoléon, issus d'une importante collection particulière, seront mis aux enchères à Paris le 25 juin chez Sotheby's, a annoncé vendredi la maison de vente. Mobilier impérial, argenterie, porcelaine, sculptures, tableaux de maîtres anciens, livres et dessins : tous ces objets "brossent un portrait assez complet de Napoléon Bonaparte, depuis son ascension vers le pouvoir impérial jusqu'à son exil final à Sainte-Hélène", souligne Sotheby's dans un communiqué.

Ils sont issus de la collection privée de Pierre-Jean Chalençon, qui cherche par ailleurs à vendre le Palais Vivienne, un hôtel particulier du centre de Paris.

Des objets de valeurs jusqu'à 800.000 euros

Parmi les objets mis en vente figure un bicorne estimé entre 500.000 et 800.000 euros, que Napoléon a rendu célèbre en le portant "en bataille", les ailes parallèles à ses épaules (au lieu d'être placées à la perpendiculaire), devenu emblématique de ce personnage historique dans la mémoire collective, a détaillé la maison de vente.

Autres pièces rares : un codicille accompagnant le premier testament de Napoléon, en exil à Sainte-Hélène, estimé entre 300.000 et 500.000 euros, et une épée ainsi qu'un bâton de héraut utilisés lors de son sacre à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804 (lot estimé entre 200.000 et 400.000 euros). Plusieurs vêtements, dont une manche de son vêtement consulaire, ainsi qu'un lit de voyage ou "de campagne" pliant, inventé pour Napoléon, et un fauteuil Empire à trône, font également partie des pièces proposées à la vente.

Les objets sont exposés chez Sotheby's Hong Kong de vendredi à mardi, avant New York (5-11 juin) puis Paris (19-24 juin), juste avant la vente. Dernière vente aux enchères napoléonienne en date dans la capitale française, un sabre de Napoléon Bonaparte a été vendu jeudi près de 4,7 millions d'euros à l'Hôtel Drouot, frôlant un record mondial pour un artefact napoléonien.