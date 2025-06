Sac Lady Dior, robe Catherine Walker, combinaison de ski… Plus de 200 pièces de la garde-robe de Lady Diana aux enchères

Des centaines de pièces de Lady Diana seront adjugées jeudi 26 juin lors d’une vente aux enchères organisée par Julien’s Auctions, parmi lesquelles ses sacs à main de luxe, sa fameuse caring dress et sa combinaison de ski écarlate.

Une vente aux enchères royale. Julien’s Auctions organise "Princess Diana’s Style & A Royal Collection", le 26 juin au Peninsula Beverly Hills, proposant plus de 200 pièces parmi lesquelles des vêtements, accessoires et objets personnels de Lady Diana.

Une partie des ventes sera reversée à Muscular Dystrophy UK, en hommage à l’engagement caritatif de Diana. "La princesse Diana occupe une place particulière au cœur de Julien’s Auctions. Cette collection est non seulement la plus complète jamais présentée de sa garde-robe, mais aussi un hommage à son élégance, sa grâce , son glamour et son esprit inébranlable. Chaque pièce est une fenêtre ouverte sur un moment historique", a témoigné Martin Nolan, cofondateur et directeur général de Julien’s Auction, en avril dernier.

Des pièces historiques

Parmi les lots de cette vente, l'emblématique sac Lady Dior estimé entre 20.000 et 40.000 dollars. Offert en 1995 par Bernadette Chirac, première dame de France, le sac était initialement nommé “Chouchou”, avant d’être rebaptisé Lady Dior en hommage à la Princesse de Galles. Fabriqué en agneau matelassé, orné de la fameuse “cannage” et des lettres en métal, ce modèle est devenu l’un des sacs les plus emblématiques de Dior.

Sa combinaison HEAD magenta en nylon, portée par Diana à plusieurs reprises entre 1985 et 1992 sera elle aussi mise en vente à un prix compris entre 30.000 et 50.000 dollars. Des robes et tenues symboliques seront aussi exposées comme sa robe florale Bellville Sassoon de 1988, surnommée la "caring dress" portée dans des visites hospitalières, estimée entre 200.000 et 300.000 dollars, sa robe Catherine Walker "Falcon" de 1986 et son ensemble Bruce Oldfield jaune floral de Royal Ascot 1987.

Les potentiels acheteurs pourront y retrouver des échantillons de tissu avec lequel les créateurs Elizabeth et David Emanuel ont réalisé sa robe de mariée, son chapeau rose signé du créateur John Boyd porté pour sa lune de miel après son mariage en 1981 et plusieurs paires d’escarpins en daim de chez Rayne. Étonnamment, aucun manteau n’est inclus dans la vente, car Diana avait pour habitude de les donner à des sans-abris à Londres pendant les hivers.