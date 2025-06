Sept assiettes et plats uniques et inédits de Picasso vendus pour près de 290.000 euros à Genève

D'une valeur de 290.000 euros, sept céramiques-assiettes et plats uniques signés Picasso ont été vendues aux enchères jeudi 19 juin dernier. Motifs emblématiques de l'univers artistique de Pablo Picasso, pigeon, chèvre, taureau, poisson et oiseau ornent ces plats et assiettes aux couleurs variées.

Sept céramiques assiettes et plats uniques et inédites de Picasso ont été vendues jeudi soir aux enchères à Genève pour près de 290.000 euros. "Réalisées entre 1947 et 1963 dans l'atelier de Madoura (...), ces pièces uniques ont totalisé CHF 272.000 (près de 290.000 euros, NDLR), pour une estimation basse de CHF 145.000, rappelant l'engouement du public pour les œuvres du maître sous toutes ses formes", selon un communiqué de la maison Piguet.

Un héritage unique

Motifs emblématiques de l'univers artistique de Pablo Picasso, pigeon, chèvre, taureau, poisson et oiseau ornent ces plats et assiettes aux couleurs variées. Créées entre 1947 et 1963 dans l'atelier Madoura par le géant de l'art moderne, à Vallauris (sud de la France), ces céramiques ont été pour la première fois exposées au grand public ces derniers jours, avant les enchères. "Ces pièces uniques appartenaient à la succession Picasso et les héritiers, au début des années 1980, en ont fait cadeau à un de leurs amis", avait expliqué Bernard Piguet, directeur de la maison d'enchères, lors de la présentation des œuvres à l'AFP avant la vente. Un proche des Picasso, amateur d'art français, dont le nom n'a pas été dévoilé, les a conservées jusqu'à sa mort. Ses héritiers les ont vendues en lots séparés.

Parmi la sélection d'art contemporain de la vente, un des premiers monochromes bleus de l'artiste français Yves Klein, daté de 1959 et resté inédit jusqu’à aujourd'hui, a été vendu pour 114.000 francs suisses. L'oeuvre (IKB328), mesurant 21x17 cm, a été réalisée à l'aide du fameux pigment International Klein Blue (IKB) que l'artiste breveta en 1960.