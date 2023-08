Micro-ondes, pas de barbecue, polaires... Dans ce camping d'Île-de-France, on s'adapte à la météo maussade

REPORTAGE

De la pluie, du ciel gris et des températures dignes d'une mi-septembre. Voici, en somme, ce qui caractérise l'été 2023 dans la moitié nord de la France. Depuis plusieurs semaines, les jours se suivent et se ressemblent et contraignent les vacanciers à s'adapter. Notamment ceux du camping de Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis qu'Europe 1 a rencontrés.

Face au mauvais temps, il en faut pourtant beaucoup pour décourager Johnny et Médéric, venus de Dunkerque. Comme par exemple cette branche tombée sur leur tente, installée pour trois semaines sur l'emplacement 16. "Ça a perforé la tente sur le côté. On a mis du scotch à l'intérieur faire quelque chose de solide et aussi à l'extérieur pour que ce soit imperméable", expliquent-ils.

"On essaie de se tenir à l'abri"

Les deux hommes déplient leurs chaises de camping et décapsulent leurs bières dans le coffre de leur camionnette. "Pour la nourriture, c'est un peu la galère", avouent-ils. "On a dû sortir le micro-ondes pour remplacer le fameux barbecue du camping. C'est beaucoup de plats préparés et quelques livraisons aussi".

En face, Guy, originaire de Narbonne, boit un thé dans son camping-car et sort la tête en ajustant sa polaire. "Je viens de la mettre parce qu'on est rentré sous la pluie et on était trempé. Je trouve qu'il ne fait pas chaud. On fait un peu les musées, on a fait Versailles et on essaie de se tenir à l'abri". Et bien que le camping affiche complet, les allées sont désertées. À la réception, on propose des bungalows aux campeurs qui lâchent l'affaire et bientôt des anoraks et parapluies pour dépanner les clients.