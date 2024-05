26 degrés, piscine et jours feriés... Dans le Languedoc-Rousillon, les campings font le plein

26 degrés à l'ombre, une piscine, et cinq jours de vacances en ne posant qu'un seul jour de congé... Dans ce camping du Languedoc-Roussillon, tous les éléments se sont réunis pour que les 60 emplacements qui étaient encore vides il y a peu se remplissent à vitesse grand V. Pour cette famille, ce pont du 8 mai couplé au jeudi de l'Ascension a des airs d'été. "C'est jeu gonflable avec de l'eau, les enfants se sont arrosés, ils ont profité... ça fait plaisir de prendre un peu le soleil", glisse le père au micro d'Europe 1.

"On n'a même pas emmené les maillots de bain"

Un peu plus loin, le rythme est un peu plus soutenu pour Edouard. Tout juste arrivé, il faut monter la tente. Bien qu'il n'habite qu'à une demi-heure du camping avec sa femme Sandrine, le couple a décidé de venir à la dernière minute. "On attendait qu'il fasse beau pour venir et hier soir on a réservé", raconte cette dernière qui rappelle qu'il y a une semaine, ils étaient dans leur appartement "chauffage allumé".

Un changement de température brutal qui a un peu pris de court les vacanciers. Notamment Maryse qui a fait sa valise à la va-vite. "On n'a même pas emmené les maillots de bain", lâche-t-elle. "Quand on est parti, il faisait mauvais, je n'ai que des pantalons, on n'est pas du tout prêt à ce temps."

Une météo très clémente sur laquelle compte bien ce camping pour remplir tous les emplacements au moins jusqu'au lundi de Pentecôte, dans dix jours.