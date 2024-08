Canicule : les campings contraints à prendre des dispositions exceptionnelles pour lutter contre la chaleur

Dans ce camping de Carcassonne, le thermomètre affiche déjà 34 degrés à la mi-journée et il devrait atteindre les 38 dans l'après-midi. Forcément, les vacanciers se sont précipités vers la piscine. Et pour assurer un confort supplémentaire, l'établissement a décidé de proposer un service gratuit, comme l'explique Marie Pinel, directrice d'exploitation du camping de la Cité de Carcassonne.

"On propose de l'eau à volonté gratuitement, mise à disposition pour nos clients. On leur précise qu'il faut faire attention, qu'il faut penser à boire et que surtout, s'ils veulent de l'eau, qu'ils n'hésitent pas à aller en chercher".

"Ça va nous permettre de passer de bonnes vacances"

Côté vacanciers, cette offre séduit Manon et ses amis, qui viennent tout juste d'arriver dans l'Aude pour la semaine : "Je suis très contente de ça puisque ce ne sont pas tous les campings qui offrent ce genre de disposition et je pense que c'est vraiment nécessaire parce que la chaleur, ce n'est pas évident quand même. Il fait lourd et c'est super, ça va nous permettre de passer de bonnes vacances et en confiance malgré les fortes chaleurs".

Et bonne nouvelle pour tous les vacanciers, ces aménagements seront maintenus tout l'été, d'autant que les fortes chaleurs devraient persister dans l'Aude au moins jusqu'au début de la semaine prochaine.