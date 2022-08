Météo : ce qui vous attend pour le week-end de l'Assomption

Un nouveau samedi caniculaire, avant une baisse des températures. Alors que débute le week-end de l'Assomption, Météo France a placé un total de 21 départements en vigilance orange. La première vigilance se rapporte à la canicule, et s'applique toujours aux 19 départements concernés depuis jeudi. La seconde vigilance porte sur les orages dans les deux départements de Corse. Ceux-ci auront lieu dans la nuit de vendredi à samedi, et seront localement violents notamment dans l'ouest de l'île de Beauté, entre Calvi et Propriano. Météo France appelle à la prudence aux fortes de vent et au risque de grêle.

Une nuit de samedi à dimanche encore étouffante

Partout ailleurs, samedi, les Français vont se réveiller sous le soleil, sauf très localement vers les plages de la Méditerranée et en Aquitaine avec quelques nuages bas qui se dissiperont rapidement. Dans l'après-midi, le soleil continuera de briller. Il y aura toujours un vent de nord-est dans la moitié nord, et un peu de vent de sud aussi dans la vallée du Rhône avec jusqu'à 50 km/h en rafales. En soirée, d'autres orages vont arriver des Pyrénées et remonteront vers la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Ce sont ces orages qui vont faire baisser les températures, même si la nuit sera encore étouffante.

Du côté du mercure, on sera souvent entre 16 et 22 degrés. Il fera 13 à 18 degrés au nord-est, 15 à 20 ailleurs sur la moitié nord. Les maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés sur le quart nord-est, sur le pourtour méditerranéen et sur la façade atlantique où la chaleur commencera à s'atténuer, avec même 25 à 29 degrés sur les côtes aquitaines. On attend encore 36 à localement 39 degrés dans l'intérieur du Val de Loire, de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie.

Fin de la canicule prévue pour ce dimanche

La troisième vague de chaleur de l'été 2022 devrait se conclure dimanche avec des orages sur la majeure partie de la France, accompagnés de fortes précipitations localisées, insuffisantes toutefois pour remédier à la sécheresse historique, selon les prévisions de Météo France. Les orages, qui remonteront depuis le Sud-Ouest à partir de samedi soir, sont attendus les plus forts autour du massif central et de la vallée du Rhône, "et pourront donner par endroits des cumuls de précipitation jusqu'à 30 à 50 mm", note Météo-France.

Les forts cumuls "vont tomber sur sols très secs, avec des risques de ruissellements assez importants" qui ne permettent pas d'absorber l'eau et augmentent les risques d'inondations "et des risques de grêlons", a mis en garde Claire Chanal, prévisionniste, lors d'un point presse vendredi soir. Par ailleurs, "les orages donnent des cumuls de précipitations très hétérogènes" et localisé, insuffisants pour compenser une "sécheresse qui touche tout le territoire", a-t-elle ajouté. La France devrait perdre 5 à 10 degrés du côté des températures ce dimanche.