Sécheresse : «Je n'ai jamais vu la Loire aussi basse», à Orléans, le fleuve se traverse à pied

La France est toujours frappée par une sécheresse historique. Il suffit de regarder nos cours d'eau pour le constater. La Loire, le plus long fleuve de France, est à un niveau exceptionnellement bas. Lorsqu'on demande à un habitué s'il a déjà vu la Loire aussi basse, la réponse est simple. "Non, jamais. Ça fait dix ans que j'habite sur Orléans et je n'ai jamais vu ça, autant de bancs de sable. Ça me fait penser à un désert avec des arbres totalement fanés." À tel point qu'on peut la traverser à pied. Europe 1 a tenté l'expérience.

"On sent qu'il n'y a plus d'eau depuis longtemps"

"On peut traverser sans avoir besoin de nager. Allez, on enlève les chaussures, on se met en maillot, et on y va. Voilà, on dirait une petite pataugeoire. On n'a même pas d'eau jusqu'aux genoux", explique le guide. Alors que d'habitude, "on a de l'eau jusqu'au cou". En avançant, on arrive sur le deuxième banc de sable, en plein milieu de la Loire, qui n'est normalement pas accessible à pied. "C'est très sec, là, on sent qu'il y a plus d'eau depuis longtemps", lance-t-il. "C'est inquiétant parce que je fais beaucoup de paddle sur la Loire et je ne l'ai jamais vue aussi basse. On a plutôt connu les inondations, les crues..."

Rapidement, on arrive de l'autre côté de la Loire, sans avoir eu trop de difficultés à traverser. Et un peu plus loin sur le bord, on peut même croiser des gens qui pique-niquent. "On est venu à vélo et à pied, et on a apporté une serviette. On essaie de profiter du peu d'eau qui nous reste." Et malheureusement, la situation risque de durer. Ici, pas de pluie prévue sur Orléans et ses environs. Alors la Loire devrait continuer de descendre et descendre pour atteindre bientôt un niveau historiquement bas.