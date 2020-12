Élèves mauvais en maths et en sciences : "Il est impératif de remonter la pente"

Une étude publiée mardi par l'Association internationale pour l'évaluation de la réussite éducative (IAE), un organisme scientifique basé aux Etats-Unis, montre que les élèves français en classe de CM1 et quatrième sont, en maths et en sciences, parmi les moins bons de l'Union européenne. Un constat auquel a réagi l'économiste Christian Saint-Etienne au micro d'Europe 1. "C'est une déception majeure puisque les mathématiques ont été un point d'excellence de l'enseignement français depuis le début de l'enseignement primaire dans les années 1870. C'est un recul historique", souligne le spécialiste.

Pour lui, ces retards sont très préjudiciables. "Toute la révolution industrielle de l'informatique, la micro-électronique et du numérique, est basée sur les mathématiques. Donc il est impératif de remonter la pente."

"Plus d'heures de maths" pour voir le niveau remonter

Pour y arriver, un plan d'action a justement été mis en œuvre depuis 2017-2018 pour aider les élèves. Mais c'est encore insuffisant pour l'économiste. "Je suis favorable à ce que l'on mette une heure de maths de plus en cours préparatoire et deux heures de plus en CE1, CE2. Là, on verrait le niveau remonter extrêmement facilement", assure encore Christian Saint-Etienne.

Dans le détail, cette étude TIMSS montre en effet que les élèves de CM1 affichent un score de 485 points en mathématiques et 488 en sciences, en deçà de la moyenne internationale (529 et 526 respectivement) et de la moyenne européenne (527 en maths, 522 en sciences). En quatrième, en maths, la France est aussi en retrait avec un score de 483 points, soit sous la moyenne internationale (511), et se trouve en dernière position au niveau de l'Union européenne. En sciences, avec un score de 489 points, l'Hexagone se situe aussi sous la moyenne internationale (515).