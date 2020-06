Permis de conduire : avec masques, gel et visières à bord, les examens reprennent

REPORTAGE

Pour ces près de 400.000 candidats privés d'examen du permis de conduire pendant le confinement, l'attente est bientôt terminée. Les examens peuvent en effet reprendre à partir de lundi. Mais les auto-écoles doivent appliquer un nouveau protocole sanitaire strict, pour éviter tout risque de contagion au coronavirus pendant l'épreuve.

Sébastien Leroy, gérant d'une auto-école à Bully-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, passe donc chaque véhicule au peigne fin. "Je vais nettoyer toutes les commandes que l'élève va pouvoir actionner : le volant, la boite de vitesse", détaille-t-il pour Europe 1. En effet, pour chaque candidat au permis de conduire, il devra désinfecter complètement la voiture. "Une fois que j'ai refermé, je vais également faire la poignée de porte", complète-t-il. Dans la voiture, on trouvera également des masques et du gel hydroalcoolique, ainsi qu'une visière en plexiglas pour l'examinateur.

"Retrouver le contact avec la clientèle"

Après ces longues semaines d'interruption, Sébastien attendait la reprise des examens avec impatience. "C'est important de retrouver le contact avec la clientèle, et de demander aux gens de nous faire confiance, de revenir", dit-il. Et si ce protocole sanitaire risque d'ajouter un peu de stress pendant l'épreuve, Sylvain, inspecteur du permis, saura trouver les mots. "Il faut bien leur expliquer que si on prend un peu de temps, c'est pour désinfecter le véhicule, qu'ils puissent monter dans le véhicule après quelqu'un d'autres, sans être en contact avec cette personne-là".

Dans le Pas-de-Calais, 5.000 candidats ont été privés d'examens durant le confinement. Il va donc falloir rattraper le retard, confirme Denis Delcourt, directeur départemental des territoires. "On va en récupérer une partie en rehaussant un peu le niveau d'activité. On essaiera d'être plus présent. On peut même essayer, si besoin, de travailler le samedi pour se mettre à disposition", assure-t-il.