Limitation de vitesse : 80 ou 90 km/h, comment s'y retrouver ?

DÉCRYPTAGE

La confusion règne sur les routes françaises. Et pour cause, 37 départements ont fait le choix de repasser aux 90 km/h, seulement trois ans après l'abaissement de la vitesse à 80 km/h. Quels départements sont concernés ? Comment s'y retrouver ? A seulement quelques heures du grand départ pour les vacances de Noël, Europe 1 fait le point sur la limitation de vitesse avec Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.

90 km/h dans les zones rurales

Des grandes zones se dessinent quand on regarde la carte des départements, dévoilée mercredi par le ministère de l'Intérieur. Les zones les plus rurales, au cœur de la France, sont repassées à 90km/h. Et ce n'est pas étonnant : ces départements n'ont pas toujours d'autoroutes et sont loin des préoccupations des grandes villes. "Forcément, on a besoin de sa voiture", souligne Pierre Chasseray. "Ces départements sont étendus, à forte dominante rurale, avec une très faible densité de population​", note un rapport du ministère de l’Intérieur, paru en septembre dernier. Quatre départements sont entièrement repassés à 90km/h : l'Allier, la Creuse, le Cantal, et la Corrèze.

349 vies épargnées

Au total, 33.428 kilomètres de routes sont concernés, sur des portions allant de 5.284 kilomètres dans l'Allier à 22 kilomètres dans le Haut-Rhin. Pour Pierre Chasseray, cette décision relève du "bon sens" car les "statistiques des accidents restent les mêmes à 90 km/h". Les effets du retour aux 90 km/h sur la mortalité routière ont pourtant été mesurés de façon très hétérogène, empêchant d'en dresser le bilan, d'autant plus que l'année 2020 a connu des chiffres de circulation en baisse, du fait de la crise sanitaire.

Un premier rapport publié en juillet 2020 avait affirmé que la réduction de la vitesse autorisée avait permis d'épargner 349 vies sur 20 mois et d'économiser 700 millions d'euros par an (diminution des accidents, moindre consommation de carburant), pour une durée de trajet allongée de seulement une seconde par kilomètre en moyenne.

Les 80 km/h jamais acceptés par les Français

L'association 40 millions d'automobilistes souhaite malgré tout revenir à la règle du 90 km/h, pour simplifier la vie des automobilistes qui "dénoncent les variations incessantes des limitations de vitesse". "Nous voulons lancer un audit des limitations de vitesse et des infrastructures routières en France. Il permettra de faire remonter des points noirs, des zones où, potentiellement, on peut même abaisser à 70 si le 90 est trop élevé. Mais 80, c'est une limitation qui ne ressemble à rien, qui n'a jamais été acceptée par les Français", soutient Pierre Chasseray.

Si le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes reconnaît qu'il est moins dangereux d'avoir un accident à 80 km/h, il estime qu'on ne peut pas "appliquer une formule mathématique à des comportements". "Lorsque les routes étaient à 90 km/h, les Français roulaient en moyenne à 82 km/h. Maintenant que la limitation est à 80 km/h, devinez ce que font les Français ? Ils roulent toujours à 82 km/h, c'est à dire que les Français n'ont pas modifié de manière drastique leur comportement routier".