Les zones à faibles émissions supprimées, l'Assemblée approuve le projet de loi de «simplification»

L'Assemblée nationale vient d'approuver le projet de loi "simplification", dans lequel figurait notamment la suppression des zones à faibles émissions.

L'Assemblée nationale a adopté mardi le projet de loi de "simplification" et sa mesure controversée pour abroger les "zones à faibles émissions", qui excluent certaines voitures polluantes pour lutter contre la pollution de l'air.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Malgré une division du camp gouvernemental, le texte a été adopté par 275 voix contre 252. La droite et l'alliance RN-ciottistes ont voté pour, comme le MoDem et Horizons. La gauche a massivement voté contre. Le groupe macroniste Ensemble pour la République avait lui appelé à voter contre, espérant renvoyer la version sénatoriale du texte, plus neutre, vers la commission mixte paritaire qui devra aboutir à une version commune aux deux chambres.

>> Plus d'informations à suivre