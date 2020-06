38 euros la demi-journée : avec la chaleur, des particuliers louent leurs piscines

REPORTAGE

Avec la crise sanitaire du coronavirus, les piscines publiques sont restées fermées jusqu'au 2 juin en zone verte et jusqu'à lundi en zone orange. Et ont rouvert avec un lourd protocole sanitaire à respecter. Certains particuliers ont donc eu l'idée de louer leur piscine à d'autres personnes en quête de fraîcheur et d'un peu de détente. L'idée cartonne et nul doute que les fortes chaleurs des jours à venir renforceront ce succès. Comme en Seine-et-Marne, chez Nicolas qui a loué sa piscine à Emma et ses copines pour l'après-midi.

Eau à 30 degrés et respect des gestes barrières

"Bienvenue à la maison. L'eau est à 30 degrés donc elle est vraiment juste exceptionnelle ! On espère que ça vous convient", lance Nicolas au groupe d'amies. "Franchement, c'est comme sur les photos", se réjouit l'une d'elle. Elles en ont rêvé pendant le confinement, ont salivé devant leur écran pendant des jours. Et le moment de profiter de la piscine, lunettes de soleil sur le nez, est enfin arrivé.

"Je me sens capable de sauter du premier coup !", s'enthousiasme Emma. Avant la venue des jeunes femmes, Nicolas a tout préparé et veillé au respect des recommandations sanitaires. "On a nettoyé les transats et le reste, tout est clean", assure-t-il. Et les amies ajoutent : "On respecte les distances."

38 euros par personne la demi-journée

"Elle est trop bonne ! Je ferme les yeux et je suis en Espagne, à Cuba", s'exclame Emma. L'après-midi leur coûte bien moins cher que des vacances à l'étranger mais elles ont tout de même dépensé 38 euros chacune pour la demi-journée, à seulement 20 minutes de chez elles. Un filon idéal aussi pour Honorine qui télétravaille sur un transat. "Entre deux plongeons, je peux recevoir un appel d'une de mes collègues", explique-t-elle.

Amusé depuis sa véranda, Nicolas se réjouit déjà de pouvoir offrir très vite de nouveaux moments comme celui-ci. "Il y a une très forte demande. Entre dix et douze demandes rien que pour les trois jours à venir", note-t-il. Boostée par l'arrivée des très beaux jours, la location de piscine devient aussi une option pour ceux qui ne partiront pas en vacances cet été.