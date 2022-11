EUROPE 1 ET VOUS - Les "légumes moches", des leviers anti-inflation ?

L'enseigne "Nous Anti Gaspi" propose de consommer sans gaspiller à prix réduit. Une solution pour lutter contre le gaspillage alimentaire : la France jette en moyenne 10 millions de tonnes alimentaires par an. Mais aussi pour enrayer l'inflation. Alors dans cette épicerie de Lille, les "légumes moches" ne sont plus laissés sur le côté.

Des tomates flétries, des carottes tordues, des oranges pas toutes de la même taille. Voici ce que l'on peut trouver dans les cagettes. Malika privilégie ces produits. "Regardez le champignon, effectivement, il n'est pas beau, un peu abimés sur les côtés, mais les spores sont bien formés. Donc je vais cuisiner ça ce soir avec des oignons et une omelette. Le repas est fait et il est moins cher."

Une différence de prix de 30%

Une autre cliente est, elle aussi, conquise par le concept. "On fait des économies", insiste-t-elle. Dans cette épicerie du Nord, la différence de prix avec les grandes surfaces est d'environ 30%. Les arrivages se font selon les opportunités. "C'est déjà arrivé qu'on ait une erreur de livraison", raconte Lucinda, employé dans l'épicerie "Nous AntiGaspi". "Au lieu d'avoir 10kg de bananes, on en reçoit 50kg. On va baisser notre chiffre pour éviter de jeter. Les grandes entreprises ont tendance à vouloir mettre des produits avec des normes mais finalement les produits qui ne sont pas beaux, qui sont hors calibres, partent très bien. Je le vois dans le magasin. Maintenant, le moche attire."

Et les gens font de plus en plus attention - plus particulièrement les étudiants et les personnes âgées qui sont plus nombreux ces dernières semaines et qui vérifient plusieurs fois le prix sur la balance. Et à l'approche des fêtes de Noël, chaque centime compte.