L'inflation reste stable en mars en France, à 0,8% sur un an, selon l'Insee

L'inflation reste stable en mars en France. AFP / © Jean-François FORT / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,8% en mars sur un an, une évolution identique à celle de février, selon une estimation provisoire de l'Insee publiée vendredi. La baisse des prix de l'énergie et des produits manufacturés a contrebalancé l'accélération des prix de l'alimentation et des services.