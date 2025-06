France : l'inflation confirmée à 0,7% en mai sur un an, selon l'Insee

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,7% en mai sur un an, une hausse ralentie par rapport aux mois précédents. De son côté, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays de la zone euro, a augmenté de 0,6% en mai sur un an.

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,7% en mai sur un an, une hausse ralentie par rapport aux mois précédents, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Insee, semblables à l'estimation provisoire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sur un mois, les prix à la consommation baissent de 0,1%, un taux identique à celui annoncé précédemment. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays de la zone euro, a augmenté de 0,6% en mai sur un an (après +0,9% en avril), et reculé de 0,2% sur un mois, après une hausse de 0,7% en avril, selon l'Institut national de la statistique.

Des prix de l'alimentation qui connaissent une accélération de leur prix

Sur un an, la hausse des prix a ralenti en mai pour les services (+2,1% contre +2,4% le mois précédent). Pour les seuls transports par exemple, les prix ont augmenté de 1,2%, contre 3,9% en avril, une évolution due notamment aux prix du transport aérien (+0,7% après +6,2% en avril) et du transport routier (+3,6% après +5%).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les prix de l'alimentation, eux, ont affiché une accélération de leur hausse, "pour le cinquième mois consécutif", à +1,3% en mai, contre +1,2% en avril, toujours sur un an. Une hausse due notamment aux boissons non alcoolisées (+8% contre +6,4%) et alcoolisées (+0,3% contre +0,1%).

La Banque centrale continue de baisser ses taux

Les prix des produits frais en revanche ralentissent, avec une hausse de 1,5% en mai sur un an, contre +4% en avril. Après avoir atteint un pic à +6,3% sur un an en février 2023 du fait notamment des conséquences de la guerre en Ukraine, l'indice des prix à la consommation évolue en dessous de 2% en glissement annuel depuis août dernier.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le ralentissement très net des prix, en France et dans l'ensemble de la zone euro, a permis à la Banque centrale européenne de baisser ses taux pour la huitième fois en un an début juin.