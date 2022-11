Gaspillage alimentaire : chaque Français jetterait 20 euros de nourriture par semaine

Limiter le gaspillage alimentaire : si ce geste semble simple, il n'est pas pratiqué par tous. Une étude montre qu'un Français jetterait à la poubelle l'équivalent de presque 20 euros de nourriture par semaine, ce qui est dans la moyenne européenne. Europe 1 s'est rendue à la sortie d'un supermarché en Gironde où les clients se veulent très attentifs à cette question du gaspillage.

"Ça devient cher donc je fais attention"

Que de nombreuses personnes gaspillent pour l'équivalent de 20 euros d'aliments chaque semaine, Baptiste, croisé sur le parking de ce supermarché de Talence, n'en revient tout simplement pas. "C'est dingue, ça me rend fou, on ne gaspille rien nous. Je ne comprends pas qu'on achète des trucs qu'on jette alors que plein de gens en aurait besoin."

D'autant plus surprenant que tout a augmenté ces dernières semaines, s'étonne Séverine, qui vient de charger ses courses dans son coffre. "Avant, on ne faisait pas trop attention, il y a des choses que je mettais à la poubelle, comme la salade verte. Mais maintenant, je la réutilise pour autre chose. Ça devient cher donc je fais attention."

L'inflation incite Ghislaine et son mari à ne rien gaspiller. "On congèle, ce qui fait qu'on a jamais trop jeté. Peut-être qu'on fait quand même plus attention maintenant par rapport à l'augmentation des produits. Par exemple, sur une baguette, à la limite, on pouvait jeter une demi baguette il y a deux ou trois ans. Maintenant, on ne la jettera pas parce que c'est cher." Prise de conscience écologique et envolée des prix, les consommateurs qu'Europe 1 a rencontrés assurent faire la chasse au gaspillage.