Les Français pessimistes sur le civisme et le devenir du vivre-ensemble

Les Français sont très pessimistes sur le devenir de la société française et sur son civisme, 86% d'entre eux jugeant que la tendance est davantage à la réussite et l'enrichissement individuel que dans l'attention au collectif, selon une étude Ifop présentée mercredi.

Dans ce baromètre très fouillé commandé par l'association du Passeport du civisme, qui promeut un outil pédagogique pour développer la citoyenneté des élèves, 84% des Français signalent également un repli vers l'individualisme et 85% plus d'indifférence à l'égard d'autrui.

Une augmentation de l'agressivité verbale

Les personnes interrogées ressentent en outre une augmentation de l'agressivité verbale "depuis la fin de l'épidémie de Covid-19", dans la rue (76%) comme en politique (78%), dans les médias (70%) ou sur les réseaux sociaux (78%).

Invités à noter le civisme des autres, les Français sont plus sévères que dans l'évaluation de leur propre degré de civisme: 5/10 en moyenne pour le premier, 7,5/10 pour le second. Dans la catégorie bons citoyens, les sympathisants de droite se donnent 8,2/10, soit un point de plus que les sympathisants de gauche (7,2/10).

Et la réciproque est vraie. Les électeurs d'Emmanuel Macron en 2022 sont moins sévères avec leurs concitoyens (5,4/10) que ceux de Marine Le Pen (4,4/10).

La définition d'un bon citoyen commence par le respect des règles de vie commune

La très grande majorité des personnes interrogées s'accordent par ailleurs sur l'idée que la définition d'un bon citoyen commence par le respect des règles de vie commune (95%), le respect des autres quelles que soient leurs origines (89%), la préservation de l'environnement (87%). Et parmi les incivilités qu'on reconnaît pratiquer, arrive largement en tête le fait de dépasser les limitations de vitesse (67%) et de ne pas garer sa voiture dans un espace autorisé (41%).

À noter que les électeurs de La France insoumise estiment à 30% que manquer de respect aux forces de l'ordre n'est pas une grande incivilité, contre 1% des électeurs de droite (12% en moyenne).

Policiers et gendarmes sont pourtant en tête des catégories citées pour leur exemplarité civique (73%), devant les maires (69%). Tout en bas du tableau, les influenceurs sur les réseaux sociaux (15%) mais aussi les parlementaires (24%).

Étude réalisée par questionnaire autoadministré en ligne du 25 au 31 mars auprès d'un échantillon de 1.003 personnes de 18 ans et plus représentatif de la population française, via la méthode des quotas. La marge d'erreur est situé entre 1,4 et 3,1 points.