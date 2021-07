Les Français fatigués par la crise sanitaire : sur les routes, l'été de tous les dangers

DÉCRYPTAGE

Selon une étude qui vient d'être publiée par l'assureur MMA, 43% des Français se disent plus fatigués que l'an dernier. A priori, rien de surprenant après 18 mois de crise sanitaire du Covid-19 qui, avec leur lot de confinements et de restrictions, ont mis les nerfs à rude épreuve. Problème : avec 90% des vacanciers qui vont passer leurs vacances en France et les deux tiers qui comptent prendre leur voiture, l'été pourrait bien être celui de tous les dangers sur les routes de France.

"Il n'y a jamais eu autant de plaintes de sommeil en France"

Pour les conducteurs, le cocktail à éviter est celui de la fatigue et des comportements dangereux (téléphone au volant, dépassement des limitations de vitesse...). Redoubler de vigilance semble donc nécessaire dans un contexte de manque de sommeil généralisé. Car les Français se trouvent bien dans une situation inédite de ce point de vue. "Cette période de crise sanitaire, il n'y a jamais eu autant de plaintes de sommeil en France", constate Pierre Philip, médecin du sommeil au CHU de Bordeaux, sur Europe 1.

"On sait qu'il faut au moins dormir sept heures par nuit, sept jours par semaine. Or il y a 30% des Français qui ne dorment encore que six heures par nuit. Dans ce contexte-là, ce que nous avons identifié, les chercheurs du sommeil, c'est qu'il y avait un vrai enjeu de dette chronique de sommeil", poursuit le spécialiste. "On a trop d'accidents, on a trop de morts encore... La somnolence est la première cause de mort sur autoroute, ce n'est pas normal au 21e siècle. Donc on est vraiment dans une situation où il faut dire aux gens 'protégez-vous'."

Quelques gestes pour éviter la somnolence

Selon l'étude, 71% des conducteurs ont déjà somnolé au volant. Pour éviter cette situation dangereuse, il ne faut pas hésiter à décaler le jour de départ de son voyage, à bien se reposer avant de prendre la route ou à passer le volant en cas de fatigue.