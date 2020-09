Les Foires aux vins débutent, une bonne occasion de refaire sa cave après le confinement

Cela fait partie des rendez-vous de la rentrée. Les Foires aux Vins viennent de débuter, d'abord sur Internet, et dans plusieurs enseignes de la grande distribution dès demain (Carrefour, Intermarché). Pendant le confinement, la fréquence de consommation de vin des Français a augmenté : 44% déclarent boire plus qu'auparavant, invoquant le plaisir comme argument principal, selon une enquête de l'Association européenne des économistes du vin (EuAWE) et la Chaire Vins et Spiritueux de l'INSEEC U. Ces Foires aux Vins seront l'occasion pour beaucoup d'entre nous de refaire sa cave.

Un rendez-vous important

Chez les vignerons, les stocks se sont accumulés au même rythme que les caves des Français se sont vidées. Et avec une consommation en baisse de près de 5%, et surtout des ventes à l'export en chute de 16%, ces rendez-vous annuels sont encore plus importants que d'habitude pour les viticulteurs.

"Comme on a pu le constater pendant le Covid, les Français ont vidé leurs caves. Ils avaient plus de temps, c'était un temps différent", souligne Gérard Bertrand, propriétaire de 15 châteaux en Languedoc Roussillon. "Les Foires aux vins sont toujours un marqueur de la période du mois de septembre/octobre pour les vins français."

Miser sur les enseignes spécifiques

Dans la grande distribution, les vins vendus en septembre sont choisis dès les mois de janvier ou février. Les bonnes affaires ne seront donc pas si nombreuses. Pour dénicher des trésors, mieux vaut miser sur des boutiques spécialisées. "On peut tout à fait trouver des lots prévus par exemple pour les restaurants, puis finalement ces derniers ont décliné", confie Thierry Desseauve, co-fondateur de Bettane&Desseauve. "Cela peut marcher sur des vins de grande qualité, des grands Bordeaux, parfois des cuvées de Bourgogne. Ces vins là, on va pouvoir les retrouver dans des enseignes spécifiques."

Très impactée par la crise sanitaire, avec potentiellement un tiers de sa production invendue en 2020, la Champagne mise beaucoup sur cette édition de la Foire aux Vins. Près de 100 millions de bouteilles n'ont pas trouvé d'acheteurs.