«L'eau ne part pas» : dans le Pas-de-Calais, les champs se transforment en étangs, les cultures souffrent

Le Pas-de-Calais a les pieds dans l'eau. Mardi, Emmanuel Macron a annoncé un fond de soutien exceptionnel pour les agriculteurs. Objectif : accompagner les exploitants victimes des tempêtes et récentes inondations dans le département. Dans les champs transformés en étang de Sylvain, impossible de voir ses cultures. Tout à a été inondé, causant des pertes colossales pour ce maraîcher installé depuis 15 ans. "Le restant de nos choux-fleurs, la mâche, le poireau sont perdus", explique-t-il au micro d'Europe 1.

D'autant "que j'ai 50 ares de choux, 50 ares de poireaux. J'avais aussi encore des céleris, des navets... tous les légumes d'hiver à venir. Puis, de toute façon, l'eau est là, de toute façon, elle ne part pas. C'est une grosse problématique car ici, on a eu deux journées sans pluie et l'eau n'a pas du tout baissé. Et aujourd'hui, il pleut de nouveau, donc, on a un peu peur", confie l'agriculteur.

Une catastrophe qui ne doit plus se reproduire

Il ne fera pas de vente sur les marchés pendant au moins six mois, ajoute-t-il. Sur son tracteur, Jean-François observe avec inquiétude ses endives complètement noyées. "Dans les champs, comme ils ont pris l'eau, les résultats seront moyens. On va perdre en qualité notamment. On va avoir plus de maladie aussi et on va avoir un gros manque (à gagner ndlr). On ne pourra pas compenser par le prix parce que, le client ne mettra pas une fortune pour des endives. Et c'est normal", reconnaît l'exploitant.

Le fond exceptionnel de soutien annoncé par le chef de l'État aux agriculteurs est salué par ces maraîchers mais il faut surtout, selon eux, que cette catastrophe ne se reproduise plus.