Un cumul de pluie jamais enregistré en France

"C'est la première fois que le pays enregistre un tel cumul sur 26 jours consécutifs toutes saisons confondues": les épisodes pluvieux, de l'averse à la tempête, se multiplient ces dernières semaines, conduisant à un record de pluviométrie selon Météo-France "Sur les quatre dernières semaines, à l'échelle de la France, jamais de telles quantités de pluies n'avaient été mesurées", précise le prévisionniste dans un article publié lundi sur son site.

Entre le 18 octobre et le 12 novembre (26 jours), la France a enregistré un cumul moyen de 215,4 mm. Le précédent record sur la même durée remontait à 1993, avec 196,9 mm enregistrés entre le 21 septembre et le 16 octobre. Et dans certaines régions, le cumul pourrait continuer d'augmenter. Après une brève accalmie, le Pas-de-Calais, qui a déjà subi la tempête Ciaran le 2 novembre, des crues record le 7 novembre et des poussées intenses jeudi et vendredi, a été de nouveau placé mardi en vigilance orange par Météo-France pour pluie-inondation.

Le département doit s'attendre à un épisode pluvieux de courte durée "avec des intensités assez fortes, nécessitant une vigilance particulière compte tenu de la saturation des sols". Le président Emmanuel Macron est attendu sur place mardi, une nouvelle montée des eaux étant attendue avec la reprise des pluies.

De nouveaux pluvieux prévus en fin de semaine

Météo-France explique cette "succession de passages pluvieux quasiment continue" par le phénomène de "rail des dépressions": un courant atmosphérique d'altitude (courant-jet ou jet stream en anglais), toujours présent dans l'hémisphère nord et soufflant d'Ouest en Est, est dirigé sur la France.

En raison des différences de températures entre les zones subtropicales du nord de l'Afrique et le nord de l'Europe, un « couloir » entraîne les perturbations qui se forment au large dans l'Atlantique vers l'Europe de l'Ouest. Selon le prévisionniste, cela crée une "autoroute" pour les perturbations. Après une brève accalmie en milieu de semaine, Météo-France s'attend à de nouveaux passages pluvieux en fin de semaine.