Intempéries dans le Var : un mort et un disparu, la vigilance orange orages et pluie-inondation prolongée

Les orages et fortes pluies continuent de frapper le Var. La préfecture a décidé de prolonger la vigilance orange jusqu’à 14h ce mardi. Ce nouvel épisode de mauvais temps a déjà fait un mort et une personne reste portée disparue.





Des intempéries intenses continuent dans le Var. Ce mardi, la préfecture du département annonce que la vigilance orange orages et pluie-inondation est prolongée jusqu'à 14h.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cet épisode orageux avec des pluies a fait un mort au Lavandou et une personne disparue. "Ce bilan reste provisoire", souligne la préfecture dans un communiqué tout en indiquant que des missions de reconnaissances sont en cours.

Le préfet a activé le centre opérationnel départemental et les communes ont, de leur côté, lancé leur plan communal de sauvegarde.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un dispositif conséquent déployé

Un dispositif important a été mis en place. Près de 200 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Ils ont effectué plus d'une cinquantaine d'interventions "dont certaines pour des sauvetages et des mises en sécurités de personnes, notamment sur Le Lavandou et La Môle". Ils ont été rejoints par les pompiers des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes.

Des risques de crues sont toujours en cours, notamment des débordements de la Môle, de la Giscle et sur le bassin versant de l'Aille. La préfecture avertit que certaines routes sont fermées à cause des inondations ou d'arbres sur la chaussée.