Le tabagisme peine à reprendre sa baisse en France, malgré un petit mieux

Le tabagisme, qui avait interrompu en France sa baisse au moment de la crise du Covid, est resté globalement stable en 2023 avec près d'un Français fumeur sur trois, même si la part des consommateurs quotidiens baisse, montre une étude publiée mardi. "En 2023, en France hexagonale, plus de trois personnes de 18-75 ans sur dix déclaraient fumer", résume cette étude réalisée par l'agence Santé publique France. Selon ce travail, réalisé à partir d'un sondage auprès de quelque 15.000 personnes, 31,1% des Français disent fumer, une proportion "globalement stable" selon les auteurs de l'étude.

Une stagnation qui perdure

Le tabagisme, qui se résume très largement à la consommation de cigarettes, reste l'une des principales causes de décès en France et dans le monde, non seulement par cancers, mais aussi à cause de troubles cardio-vasculaires. Il avait enregistré une nette baisse en France à la fin des années 2010, après plus d'une décennie de campagnes anti-tabac, mais le mouvement s'était interrompu au moment de la crise du Covid au début des années 2020.

Les chiffres publiés mardi montrent que cette stagnation perdure, même si des éléments sont encourageants, en premier lieu un déclin de la part de Français déclarant fumer quotidiennement. Cette baisse reste trop mesurée pour être notable d'une année sur l'autre, mais elle est indiscutable en comparant 2023 à 2021. Avec moins d'un quart de fumeurs quotidiens (23,1%), "il s'agit de la prévalence du tabagisme quotidien la plus faible jamais enregistrée parmi les 18-75 ans depuis que cet indicateur existe", souligne l'étude.

Ces chiffres restent élevés par rapport à d'autres pays comme les États-Unis où à peine plus d'un Américain sur dix déclare désormais fumer des cigarettes. Certains pays mettent en place des plans radicaux de lutte contre le tabac, tel le Royaume-Uni qui envisage d'en interdire la vente à toute personne née à partir de 2009. La France a, de son côté, présenté fin 2023 un nouveau plan de lutte contre le tabagisme, prévoyant notamment un paquet de cigarettes à 13 euros en 2027, mais le gouvernement actuel a pour l'heure temporisé sur une hausse des prix dès l'an prochain.