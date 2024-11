Mois sans tabac : la France compte 12 millions de fumeurs, mais il n'est jamais trop tard pour arrêter

Huit ans d'espérance de vie en plus, voilà ce que peut gagner un fumeur de 35 ans qui décide d'arrêter la cigarette aujourd'hui. Et même après 60 ans, abandonner le tabac permet de gagner quelques années. "Si on arrête de fumer à 65 ans, on va regagner quasiment deux ans d'espérance de vie. Et même après 75 ans, 8% des 75 ans qui vont arrêter de fumer, ils vont gagner quatre ans d'espérance de vie. Donc ce n'est pas rien".

"Au bout de deux semaines, la fonction pulmonaire va augmenter"

Vivre plus longtemps donc, mais surtout en meilleure santé : "Il faut savoir que 12 heures après avoir arrêté de fumer, notre taux de monoxyde de carbone dans le sang redevient normal. Donc déjà, on va se sentir moins fatigué. Après, au bout de deux semaines, la fonction pulmonaire va augmenter. Donc, quand on va marcher ou monter des escaliers, on va être moins essoufflé".

Et au bout de 14 jours sans cigarette, votre risque de faire un infarctus diminue aussi. Autre effet agréable, le goût et l'odorat ne sont plus altérés par la saveur du tabac et vos nuits sont de meilleure qualité.