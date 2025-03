Le sommeil des Français, plus long mais avec plus d'insomnies

L'étude de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance montre que les Français dorment un peu plus que les autres années, mais la qualité n'en est pas meilleure, entraînant une dette de sommeil. Pour y remédier, des siestes le week-end ou des "siestes flash" en semaine sont recommandées.

La 25e journée internationale du sommeil, dédiée à la sensibilisation sur l'importance d'un sommeil de qualité, a lieu ce vendredi 14 mars. Selon l’étude annuelle de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), les Français ne dorment pas bien, mais tout de même un peu plus que les années précédentes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Quatre astuces simples pour trouver le sommeil

Les Français dorment 22 minutes de plus qu'en 2024, avec une moyenne de 07h04 par nuit. Pour le week-end, qui est généralement plus propice au repos, les nuits des Français sont en moyenne plus longues de 13 minutes par rapport à l'année dernière, atteignant 07h38.

Des siestes "avant quinze heures" le week-end et des "siestes flash" la semaine

Le temps de sommeil est plus long, mais il n’est pas forcément de qualité. 70% des Français se réveillent la nuit, entre une et deux fois, et mettent en moyenne 28 minutes à se rendormir.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À terme, ces réveils en pleine nuit peuvent entraîner une dette de sommeil. Pour l'éviter, Marc Rey, neurologue et président de INSV, recommande alors de faire la sieste le week-end.

"Pour ce qui est du week-end et pour une sieste de récupération, ça va être une sieste autour d'une heure que l'on prend à la mi-journée", explique-t-il au micro d'Europe 1. Mais cette sieste doit se faire "avant 15 heures, pour qu'il n'y ait pas de répercussions sur le sommeil du soir. Ça, c'est très bien", poursuit le neurologue.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En semaine, le médecin conseille des "siestes flashs" pour éviter de somnoler. Il suffit de fermer les yeux dix minutes, dans les transports ou au bureau, permettant ainsi d'améliorer la vigilance et l'attention.