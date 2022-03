Quatre astuces simples pour trouver le sommeil

Le fait de bien dormir aide à réparer notre corps. C'est le meilleur traitement que notre corps peut nous offrir, selon le docteur Jimmy Mohamed. Dans l'émission Bienfait pour vous, le chroniqueur, bien connu des auditeurs d'Europe 1, livre ses astuces pour nous permettre de trouver le sommeil plus facilement et ainsi nous aider à rester en bonne santé, tout en évitant la prise de compléments tels que les somnifères qui "perturbent notre horloge biologique".

Adopter un rythme de sommeil régulier

Pour bien dormir, il faut d'abord adopter un rythme régulier, "s'imposer des routines", souligne le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1. "Le meilleur sommeil, c'est celui de la première partie de la nuit. Lorsque vous dormez de 4 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, ce n'est pas le même sommeil que lorsqu'on se couche à 22-23 heures jusqu'à 7 heures du matin", détaille-t-il. Il faut donc "essayer de dormir régulièrement avec la même quantité de sommeil, du lundi au dimanche."

Manger des produits riches en mélatonine

Et pour celles et ceux qui ont du mal à régler leur horloge biologique, il existe des astuces pour aider à y parvenir. L'un des conseils de Jimmy Mohamed est de manger des cerises, entre autres, car "elle est riche en mélatonine", souligne-t-il. "L'idée ce n'est pas de dire qu'il faut acheter des cerises, c'est de comprendre que notre hormone de la nuit, la mélatonine, nous permet de nous endormir", poursuit le docteur sur Europe 1.

Baisser l'exposition à la lumière avant de dormir

Pour entretenir cette mélatonine, Jimmy Mohamed avance l'astuce d'éviter une exposition trop aux lumières de la maison, aux écrans, car tout cela perturbe cette hormone. "Un conseil simple, c'est baisser la luminosité à la maison. On peut mettre des bougies, et on ne va pas perturber la mélatonine", précise le docteur, qui insiste sur les bienfaits de cette hormone : "Elle a une action antioxydante, anti-inflammatoire et anti-cancer."

Acheter de la mélatonine en pharmacie

La mélatonine peut s'acheter en pharmacie, et c'est un bon moyen de retrouver le sommeil estime Jimmy Mohamed. "C'est sans ordonnance, sans prescription quand elle ne dépasse pas 1,9 milligrammes. Elle va peut-être vous permettre un meilleur endormissement, sans effets secondaires."