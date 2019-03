Journée nationale du sommeil : trois applis pour vous aider à mieux dormir

Les Français ne dorment pas assez : sept heures par nuit en moyenne. Surtout, leur sommeil n'est pas bon. Une personne sur deux déclare avoir du mal à s'endormir ou souffrir de troubles du sommeil, selon un sondage Opinionway. dans la journée. À l'occasion de la journée nationale du sommeil qui se tient vendredi, Europe 1 a sélectionné trois applications, disponibles gratuitement sur iPhone et Android, pour vous aider à mieux dormir.

Remixer la nature pour s'endormir

On va faire les choses dans l’ordre et on commence avec MyNoise, une appli qui diffuse des sons relaxants qui aident à s’endormir. On y retrouve tous les classiques : sons de la forêt, ressac des vagues, bruit de la pluie ou encore le vent qui fait tinter les cloches d’un temple. C’est très apaisant mais le vrai intérêt de MyNoise, c’est qu’on peut isoler et moduler des sons au sein d’une même ambiance. Par exemple, en forêt, vous pouvez mettre plus fort le chant d’un oiseau plutôt que d’un autre, faire taire le vent pour mieux entendre les abeilles…

Chacun trouvera son mix idéal pour s'endormir avec MyNoise. Pour ceux qui veulent pousser plus loin, il est possible de télécharger des lots de sons supplémentaires (1,09 euros par bruit) : lac isolé, musiques traditionnelles indiennes et japonaises ou encore l'ambiance d'une salle des machines d'un bateau !

>> Téléchargez MyNoise sur l'AppStore ou sur Androïd

Analyser ses cycles de sommeil

Il y a plein d’applis pour améliorer son sommeil mais la plus complète s’appelle Sleep Better, développée par Adidas dans le cadre de son programme sportif Runtastic. Grâce au capteur de bruit et de mouvement de votre téléphone, elle analyse vos cycles de sommeil et vous fournit des statistiques ainsi que des solutions pour mieux dormir. On peut aussi l’aider en mentionnant si on a fait du sport avant de se coucher, si on est stressé, si on a mangé tard, etc. L'appli permet aussi de commenter son sommeil ou de décrire ses rêves.

Pour ceux qui dorment mal, ça peut vraiment aider à comprendre pourquoi et comment y remédier. Le seul inconvénient de Sleep Better, c’est qu’il faut placer le téléphone juste à côté de soi, sur le matelas ou la table de chevet, pour qu’il capte bien tous vos mouvements. Mais Sleep Better fonctionne en mode avion pour que vous ne soyez pas dérangé pendant la nuit. Si vous cherchez juste à analyser vos nuits, la version gratuite suffit. En revanche, les conseils et la description des rêves ne sont accessibles qu'avec la version payante (un abonnement).

>> Téléchargez Sleep Better sur l'AppStore ou sur Androïd

Se réveiller pile au bon moment

C’est paradoxal mais il vaut mieux parfois dormir 10 minutes de moins pour être plus en forme. Avec l’appli Sleep Cycle, vous définissez une plage horaire de réveil, allant de 10 minutes et 1h30. Par exemple, si vous vous levez d'ordinaire à 7h, vous pouvez choisir une fourchette allant de 6h45 à 7h15. Dans ce créneau, l'appli écoute vos mouvements et votre respiration pour détecter le meilleur moment pour vous réveiller. C’est très simple à utiliser et ça peut vraiment aider ceux qui ne sont pas du matin !