Le Secours Populaire organise une journée pour les «oubliés des vacances» à Deauville pour plus de 3.000 enfants

REPORTAGE

Ce mercredi 21 août, 3.500 enfants âgés de 6 à 12 ans, quittent pour une journée l'Île-de-France pour la plage de Deauville (Calvados) dans le cadre de la "Journée des oubliés des vacances". Le Secours populaire en organise une cinquantaine chaque fin d’été dans toutes les régions de France au profit de 50.000 enfants au total. Ces enfants qui n'ont pas eu la chance de partir en vacances cet été vont donc passer la journée à la plage. Europe 1 était avec eux lors du départ.

"On va aller à la plage pour nager"

La plupart des enfants sont en train de dormir pour être le plus en forme possible. Adam a douze ans et n'est pas parti en vacances cet été. Il compte bien passer une journée inoubliable : "On va aller à la plage pour nager et en profiter parce que c'est pas tous les jours qu'on a une offre comme ça".

Ilyes, treize ans, lui a déjà tout prévu. "J'aimerais faire du foot, mais je serais avec mon frère et on va profiter ensemble. J'ai hâte".

"C'est un moment de vacances"

Profiter est le mot qui est sur toutes les lèvres. Nicolas est secrétaire général du Secours populaire de Pantin : "Un gamin qui n'est pas parti au 15 août. On sait qu'il partira plus, mais grâce à nous, ces gamins vont pouvoir voir la mer. Certains n'ont jamais vu la mer. C'est souvent un moment de vacances. Des gamins qui vont pouvoir à l'école dans deux semaines pouvoir dire à leurs copains ben oui, j'ai vu la mer".

Au programme des jeux, des activités sportives ou encore une baignade dans la Manche même si le temps est gris. De quoi rentrer ce soir avec le sourire.