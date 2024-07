Vacances d'été : cette année, de plus en plus de Français réservent un séjour à la dernière minute

Elles se font discrètes cette année à cause de la météo et du contexte politique, mais les vacances d'été sont bien là. Et en 2024, les Français sont de plus en plus nombreux à réserver un séjour à la dernière minute. C'est le cas de Julia, 23 ans. Pour cet été, l'étudiante n'a toujours rien de prévu.

"Un tiers des vacanciers a un budget en baisse cette année"

Elle espère dénicher le bon plan à quelques jours du départ. "Quand on est étudiant, on essaye de chercher les prix les plus abordables, donc on s'y prend à la dernière minute, à deux jours du départ. En général, on regarde les destinations les moins chères partout dans le monde et on regarde par ordre croissant quels sont les endroits les plus intéressants pour un tarif pas très élevé", rapporte Julia au micro d'Europe 1.

Comme Julia, un Français sur quatre n'avait encore rien réservé pour les vacances d'été à la fin du mois de juin. La raison principale, c'est un budget très serré, précise Didier Arino, fondateur du cabinet Protourisme : "On a de plus en plus de réservations de dernière minute parce que le pouvoir d'achat de nos concitoyens a été impacté par l'inflation. Un tiers des vacanciers a un budget en baisse cette année".

Un coup financier qui se retrouve aussi dans la destination des vacanciers. Cette année, 11 millions de Français logeront gratuitement chez leurs parents, des amis ou dans leur résidence secondaire.