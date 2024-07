Vacances d'été : avec un budget en baisse, quelles sont les astuces des Français pour économiser tout en profitant ?

Combien les Français vont-ils dépenser cet été pour profiter au mieux de cette période estivale ? Selon le cabinet Pro Tourisme, le budget moyen des Français pour les vacances est de 2.450 euros par foyer. Un chiffre en baisse de 188 euros par rapport à l'année dernière. Cette année, les Français se serrent un peu plus la ceinture comme a pu le constater Europe 1.

Quelques œufs durs, des sandwichs maison et un fruit pour le dessert. Sur l'aire de Limours Briis sur l'A10, beaucoup ont choisi le pique-nique pour économiser. C'est le cas d'Evelyne et sa famille qui vont faire attention pendant toutes les vacances. "Le budget est moins gros cette année, on le remarque plus. On va quand même faire des sorties mais on va les choisir en fonction du budget", explique-t-elle.

Partie avec son mari, sa fille et ses deux petits enfants, cette grand-mère n'a trouvé qu'une seule solution pour faire face aux dépenses des vacances : "On partage les frais. On a partagé le prix de la location, on va partager la nourriture", ajoute Evelyne.

Choisir des destinations moins chères

Moustapha et sa femme font leur première pause de la journée. Eux ne voulaient pas se priver cet été. Pour ça, il a fallu faire des sacrifices. "On n'est pas partis en vacances cet hiver de manière à pouvoir partir cet été." Ils ont également adapté la destination : "On part vers l'Espagne en se disant que les prix sont un peu plus faibles qu'en France déjà, et donc ça nous donne un peu plus de marge de manœuvre", souligne le père de famille.

Des vacances moins chères donc, mais pour tous, le même objectif : profiter du soleil.