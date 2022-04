Peut-on porter un masque pour se protéger du pollen ?

C'est le petit grain de sable qui vient embêter les Français lorsque les beaux jours reviennent : le pollen. Pour vous éviter de trop souffrir, les médecins préconisent de porter un masque. Que ce soit un masque FFP2 ou chirurgical - même si aucune étude scientifique ne prouve son efficacité - le masque est conseillé aux allergiques.

C'est ce que fait Sophie Silcret-Grieu, membre de l'association Asthme et Allergie et allergologue à Paris. Selon elle, se masquer permet d'atténuer les éternuements ou la gorge qui gratte : "Le masque filtre les pollens. Les gens le ressentent. Alors évidemment, ces masques ont un effet de protection pour ce qui est du nez et de la bouche", explique-t-elle, avant d'apporter une nuance. "En revanche, les pollens restent allergisants au niveau des yeux, à moins d'avoir des lunettes de plongée, mais là ça devient un peu compliqué. On n'est pas à 100% de protection."

Comment se débarrasser des résidus de pollen ?

Pour les personnes qui ont les yeux qui piquent, l'allergologue recommande de se rincer les yeux chaque jour avec des gouttes. Et si malgré le masque, vous avez des symptômes, un lavage du nez tous les soirs est nécessaire pour se débarrasser des résidus de pollen.