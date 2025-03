«Le maire, on va te couper la tête !» : près de Lyon, un édile menacé de mort dans des tags porte plainte

Le maire de Rillieux-la-Pape porte plainte après des tags menaçants et des insultes découverts sur les murs d'un gymnase de la ville. L'élu se demande si les propos du député de La France insoumise de la circonscription n'auraient pas mis quelque part le feu aux poudres. Il l'accusait "d'harceler" les jeunes avec la police.

À Rillieux-la-Pape, dans la banlieue de Lyon, le maire, Alexandre Vincendet, a été menacé de mort... Des tags insultants et menaçants ont en effet été découverts mercredi sur les murs d'un gymnase municipal. "Le maire, on va te couper la tête !" a-t-on pu lire sur le bâtiment, en plus d'inscriptions menaçantes aussi contre les forces de l'ordre.

Le maire Horizons va porter plainte. Mais il incrimine directement le député LFI de la circonscription qui, récemment, a accusé la police de "s'acharner" sur les jeunes des quartiers en multipliant les contrôles et verbalisations abusifs.

"C'est insupportable"

Dès ce jeudi, les tags injurieux ont été effacés. Mais ceux-ci, inscrits à la bombe mercredi sur les murs du gymnase, étaient particulièrement inquiétants : "Le maire, on va te couper la tête. Nique la police municipale", sans oublier de multiples insultes. Des inscriptions qui choquent les habitants du quartier de la ville nouvelle.

"C'est insupportable, on est où là ? Ce n'est pas possible de voir ça à notre époque ! Ces jeunes, on leur donne tout, on leur fait tout et pourtant, ils ont de la haine en eux", estime l'une d'entre elles. "C'est récurrent : il y a une guerre entre les flics et les jeunes, et il y a plein de bagnoles brûlées. Ils aiment bien foutre la merde, le trafic de drogue, tout ça. Et ces menaces contre le maire, ça va trop loin...", complète un autre habitant au micro d'Europe 1.

Une déclaration d'un député LFI à l'origine ?

Choqué aussi, le maire Alexandre Vincendet voit un lien entre ces tags et les propos récents du député LFI de la circonscription. Il s'explique : "L'intervention du député de la France Insoumise, Abdelkader Lahmar, à l'Assemblée nationale, où il met nommément en cause et la police municipale et la police nationale mais également moi-même, selon laquelle nous souhaiterions "harceler" les jeunes, ce qui est totalement faux, a mis le feu aux poudres", estime-t-il.

"Avant cette déclaration, il n'y avait pas ces tags, et juste après, ils sont apparus... Ce n'est quand même pas normal qu'aujourd'hui, un député de la nation mette une cible dans le dos d'un maire et de sa police parce que très clairement, c'est ce qui a été fait...", s'agace-t-il. Le maire va porter plainte. Il veut également interpeller la préfète du Rhône et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui sera présent à Lyon ce vendredi.