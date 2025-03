INFO EUROPE 1 - Incivilités contre les élus : les démissions de maires ont augmenté de 30%

Les démissions de maires ont augmenté de 30 % par rapport à la période 2014-2020, en raison de l’intensification des incivilités, des violences et de l’exigence croissante des citoyens. Malgré ces difficultés, les maires restent les élus les plus populaires, avec plus de 60% de confiance de la part des Français.

Selon les informations d'Europe 1, les démissions de maires ont connu une hausse de 30% par rapport à la période 2014-2020, illustrant un malaise croissant parmi les élus locaux. Ces démissions, souvent liées à l'augmentation des incivilités et à des attentes citoyennes toujours plus exigeantes, révèlent les difficultés auxquelles les maires sont confrontés au quotidien.

Les exemples sont multiples et inquiétants. La maire de Creysse, dans le Lot, a ainsi été insultée puis poussée violemment par une administrée qui ne payait plus son loyer. À Montmirey-la-Ville, dans le Jura, un maire a failli voir son domicile incendié, tandis qu’à Berzème, en Ardèche, l’édile a fait face à des menaces et intimidations répétées. Ces incidents mettent en lumière l’intensification des violences à l’égard des maires, en première ligne face aux problématiques locales.

En janvier dernier, 136 plaintes ont été déposées par des élus

Les raisons de ces démissions sont dues à plusieurs facteurs. Les relations de plus en plus tendues avec les citoyens, la montée de la violence et les rapports complexes avec les services de l'État pèsent lourdement sur les épaules des élus. De plus, la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle devient un véritable défi pour ces maires, souvent seuls à gérer des crises. En janvier dernier, 136 plaintes ont été déposées par des élus, dont 70% par des maires. Beaucoup d’entre eux se considèrent comme des boucs émissaires, pointés du doigt pour des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre seuls.

Malgré ces difficultés, le maire reste l’élu préféré des Français. Selon une étude du CEVIPOF parue en février, plus de 60% des citoyens déclarent leur faire confiance. Cette image de proximité et de responsabilité explique en partie pourquoi, malgré les tensions, de nombreux maires choisissent de continuer à assumer leurs fonctions, malgré un environnement de plus en plus hostile.