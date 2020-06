L'avocat de la famille d'Adama Traoré dénonce les changements de versions des gendarmes

Quatre ans après la mort du jeune Adama Traoré à la suite d'une interpellation policière, la bataille judiciaire fait toujours rage entre la famille de la victime et les gendarmes mis en cause. Le 30 mai dernier, une nouvelle expertise écartait la responsabilité des gendarmes, avant qu'un avis médical privé, commandé par la famille et révélé le 2 juin, attribue directement la mort du jeune homme noir à la technique d'interpellation utilisée par les forces de l'ordre. Sur Europe 1, Me Sandra Chirac-Kollarik, l'avocate d'un des gendarmes l'affirme : "Il n'y a pas eu de placage ventral". Elle dénonce une volonté aveugle de la famille Traoré de faire triompher "une vérité préétablie".

"Je pense qu'elle confond le terme courant du plaquage au rugby notamment, le fait de plaquer une personne debout, avec la méthode policière", lui répond Me Yassine Bouzrou, avocat de la famille d'Adama Traoré, également sur Europe 1. "La technique du plaquage ventral consiste à maintenir une personne en position de décubitus ventral, c’est-à-dire à plat ventre, au sol, tête tournée sur le côté."

L'avocat revient également sur les déclarations des gendarmes tout au long de la procédure judiciaire. "Il s'agit bien d'un placage ventral, cela a été dit par le gendarmes, ils ont clairement affirmé, expliqué, développé qu'ils se sont retrouvé à plusieurs en mettant leur poids sur Adama Traoré", assure Me Yassine Bouzrou. "Et il se trouve en plus que ces gendarmes ont évolué dans leurs versions".

"Ils ont donné trois versions différentes à la justice, donc la toute dernière version qui consiste même à nier avoir exercé un poids sur Adama Traoré. Cela démontre selon moi un aveu de culpabilité. Lorsqu'on dit la vérité, on ne doit pas être amené à donner trois versions différentes". Samedi, la famille d'Adama Traoré a appelé à une manifestation de soutien.