L'Auberge du Vieux-Puits sacrée meilleur restaurant du monde sur TripAdvisor

Le meilleur restaurant du monde est français. L'Auberge du Vieux-Puits à Fontjoncouse dans l'Aude a été sacrée par TripAdvisor. Le chef trois étoiles Gilles Goujon, apprécie cette reconnaissance inattendue qui vient directement des clients et non pas, comme d'habitude, des critiques gastronomiques. Pour autant, la nouvelle est venue comme une surprise. "Je ne m'attendais pas du tout à ça" confirme-t-il.

Un classement réalisé par les clients

"Me retrouver, moi, premier, au classement TripAdvisor, bien sûr ça fait plaisir", explique Gilles Goujon. Un succès qu'il trouve d'autant plus incroyable au vue de "toutes les possibilités par rapport aux millions de restaurants qu'il y a dans le monde" et ce d'autant plus que "c'est complètement différent parce que là c'est un classement qui est réalisé par les clients" et non par des professionnels. Une bonne nouvelle, d'autant plus agréable qu'elle "arrive après une période compliquée, qui n'est pas terminée, donc c'est très bien".

Pour le chef, la recette du succès, qu'il essaye de transmettre jeunes apprentis ou commis, "c'est d'essayer d'avoir l'image de ce qu'on avait tous à la maison quand on était enfant : maman qui donne le meilleur d'elle-même. Dans la cuisine c'est presque le foutoir, parce qu(il y a les meilleurs amis qui viennent et on veut tout faire, tout donner pour eux. Ça s'appelle mettre les petits dans les grands et c'est ce que j'essaye de faire depuis 28 ans dans mon restaurant".