L'application SNCF Connect va proposer de nouvelles fonctionnalités

Trois nouvelles fonctionnalités vont être proposées à partir de ce lundi sur l'application SNCF Connect. Des trajets "100% piéton" et un partenariat signé avec Uber sont les deux grande nouveautés intégrées à l'application. La société, qui revendique 20 millions d'utilisateurs, souhaite ainsi améliorer son offre multimodale.

L'application SNCF Connect va proposer à partir de ce lundi trois nouvelles fonctionnalités, comme le guidage piéton en temps réel et la possibilité de réserver et régler un chauffeur VTC lors de son arrivée en gare, a annoncé la société SNCF Connect and Tech.

"La gare est le terminus du train, rarement celui des voyageurs !", souligne dans le communiqué la directrice générale de la société Anne Pruvot.

Des trajets "100% piéton" proposés sur l'application

L'application de ventes de billets de la SNCF, qui revendique 20 millions d'utilisateurs uniques, souhaite ainsi améliorer son offre multimodale.

SNCF Connect est "est bien plus qu'une plateforme de vente de billets de train", d'après Anne Pruvot. Elle en veut pour preuve que la recherche d'itinéraire pèse pour 20% des visites.

Désormais, les utilisateurs vont pouvoir utiliser une fonctionnalité de "guidage piéton en temps réel". Une carte déployable en plein écran permettra de calculer l'itinéraire le plus optimal pour se rendre à la gare ou bien à sa destination finale depuis la gare d'arrivée.

L'application proposera des trajets "100% piéton" jusqu'à trente minutes de marche et des indications pour prendre bus, tramway ou métro.

Un partenariat signé avec Uber et un avec un loueur de voiture

L'autre grande nouveauté est le partenariat signé entre Uber et SNCF Connect and Tech. "Pour la première fois en Europe, nous intégrons l'ensemble de notre technologie à une application tierce", a précisé la directrice générale de Uber France, Laureline Seyries.

Les clients pourront directement réserver et payer depuis SNCF Connect un VTC pour leur arrivée en gare, sans passer par l'application d'Uber, ni même la télécharger.

Enfin autre nouveauté, un partenariat avec le loueur de voiture Avis Budget Group permettra de louer un véhicule directement depuis SNCF Connect et de bénéficier de réductions.

En 2024, la SNCF a vendu 226 millions de billets de train via SNCF Connect (+8% en un an), dont la moitié pour des trains régionaux.