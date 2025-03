La SNCF ouvre sa billetterie pour la saison estivale : des bonnes affaires existent mais il faudra être rapide pour pouvoir en profiter

Les billets de train pour les grandes vacances scolaires sont mis en vente ce mercredi. Depuis 6 heures ce mercredi matin, les voyageurs peuvent réserver leur train. Mais attention, comme l'année dernière, les bonnes affaires partiront très vite face à l'afflux de clients.





C'est un moment particulièrement attendu pour ceux qui comptent partir en vacances cet été en train. Ce mercredi, les billets de la SNCF pour la période du 5 juillet au 31 août ont été mis en vente. Un moment opportun pour trouver des billets au meilleur prix, car comme toujours, il n'y a pas de miracle. Pour faire des affaires, il faudra s'y prendre rapidement au risque, sinon, de voir les prix augmenter.

Grands week-ends de départs, 14 juillet, 15 août... Pour faire baisser l'addition au maximum, il vaut mieux ne pas trop tergiverser. "Ça va très vite, les premiers arrivés sont les premiers servis. Mais, ce qu'on observe, c'est que la première semaine de l'ouverture des ventes, donc à partir de 6 heures ce mercredi, il y a des économies qui vont jusqu'à 50% sur certains trajets", souligne Cédric Dufour, directeur commercial France de la plateforme Trainline.

Presque 2 millions de billets vendus en 24 heures l'an dernier

"L'an dernier, par exemple, sur Paris-Marseille la première semaine de vente, il y avait jusqu'à 27% d'économies à réaliser", poursuit-il au micro d'Europe 1. Et sur un Paris-Marseille d'ailleurs, cette année, vous pourrez faire jouer la concurrence puisque Trenitalia vient d'annoncer des tarifs à partir de 27 euros, avec des arrêts à Aix-en-Provence ou Avignon.

Le Sud et la Bretagne font partie des destinations les plus recherchées. L'an dernier, 1,7 million de billets avaient été vendus en 24 heures sur SNCF Connect. Enfin, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, il restera bien sûr des places mais sachez tout de même que la moitié des TGV affichent déjà complet, deux mois avant le début de l'été.