La voie du mont Blanc de plus en plus difficile à cause du réchauffement climatique

Le réchauffement climatique atteint les sommets. Au Mont-Blanc, le paysage se transforme au fil du temps et atteindra bientôt un point de non-retour. Des crevasses de 16 mètres de profondeur sont apparues sur l'arête des Bosses, la dernière ligne droite avant l'ascension du mont Blanc par la voie normale, la plus simple pour atteindre le sommet. Ce qui fait d'elle la plus fréquentée par les alpinistes. Alors le glacier se transforme.

Le relief du mont Blanc s'est singulièrement modifié ces dernières semaines, comme le rapporte le président des guides de Saint-Gervais, Olivier Béguin, qui a effectué une reconnaissance par hélicoptère la semaine dernière. "Actuellement, il y a une crevasse qui fait à peu près 15 mètres de large sur 15 mètres de profondeur", détaille-t-il à Europe 1. "Par expérience, je pense que c'est le réchauffement climatique qui fait que les masses de glace ont tendance à descendre plus vite de chaque côté. Cette arête s'est ouverte."

Entre les alpinistes et la montagne, la municipalité a choisi

L'ascension sera donc plus difficile cette année. "Ça remet un peu l'église au centre du village", estime le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peilleix. "On a une montagne qui a été consommée par des gens qui étaient des consommateurs d'exploits. On fait le Mont-Blanc, le marathon de New York, l'Everest, on épate un peu la galerie et en fait, on en revient aux fondamentaux. La montagne, c'est elle qui commande et c'est à nous de nous adapter. Et le jour où elle nous dira on ne peut plus passer, et bien on ne passera plus."

Alors une décision a été prise pour ne pas dénaturer la montage : aucun équipement de sécurité ne sera installé à proximité de cette crevasse. Tout restera en l'état. En revanche, les guides de haute montagne seront encore plus pointilleux lors de la vérification des aptitudes physiques et techniques des alpinistes qui aspirent à vaincre le géant des Alpes.