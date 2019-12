Comment la SNCF met les bouchées doubles pour faire circuler des trains malgré la grève

23eme jour de grève à la SNCF, un de plus qu'en 1995. La mobilisation contre la réforme des retraites est toujours importante vendredi, avec en moyenne 6 TGV sur 10 et 1 Transilien sur 5. En cette période de vacances, la SNCF cherche toutefois à faire circuler le plus de voyageurs possible, malgré la pénurie de trains.

Rames doubles et trains à étages

Première astuce de la SNCF : faire rouler systématiquement des trains à étage sur les destinations les plus prisées. La direction a également opté pour des rames doubles, les trains sont reliés entre eux, deux fois de plus de passagers peuvent ainsi voyager. Pour arriver à un total de 6 TGV sur 10 tout au long du weekend, la SNCF a aussi pris la décision d’annuler des trains en semaine pour mieux répondre à la demande du chassé-croisé qui débute vendredi soir.

Autre élément important, le service Junior et Compagnie qui achemine les enfants seuls et qui avait été un temps annulé puis remplacé le premier weekend des vacances scolaires fonctionnera normalement à partir de vendredi soir. 2500 places ont déjà été réservées, et il est encore possible d’acheter un billet.

Enfin, à la SNCF, un chiffre est scruté avec attention tous les jours, celui du nombre de grévistes. "Plus les conducteurs reviennent au travail, plus on peut remettre des trains en circulation", explique-t-on à la SNCF. Un pourcentage de conducteurs grévistes qui est tombé hier à 42%, le plus bas niveau depuis le début de la mobilisation. Conséquence immédiate : 1300 trains circuleront sur tout le réseau tout au long de ce chassé-croisé, 10% de plus que le premier weekend des vacances de Noël.