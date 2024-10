La saison des champignons, c’est parti ! Les conseils pour aller en chercher en toute sécurité

Avec plus de 400 intoxications déjà recensées, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation nous alerte sur les dangers de la consommation de ces champignons cueillis dans la nature. Alors si on salive déjà à l'idée de se faire une petite fricassée de cèpes ou une petite fricassée de girolles, redoublez de précautions.

Attention, premier écueil : ne pas se fier aux applications de reconnaissance. En cas de doute, demandez conseil à un pharmacien ou à une association de mycologie, comme l'explique Sandra Sino Tellier, de l'ANSES. "On a pu voir que certaines applications se trompaient et pouvaient confondre un champignon toxique avec un champignon comestible. Et ça, c'est un risque de consommer des champignons toxiques qui peuvent parfois conduire jusqu'en réanimation, voire au décès."

Bien cuire les champignons

Autre précaution importante, le choix du contenant : il vaut mieux se munir d'un panier en osier plutôt que de sacs plastiques qui accélèrent le pourrissement. Choisissez par ailleurs un lieu de cueillette éloigné des bords de route ou des décharges, car les champignons absorbent tous les polluants. Une fois en cuisine, cèpes, bolets, morilles ou autres chanterelles cueillies dans la nature ne doivent jamais être mangés crus. Il faut cuire chaque espèce séparément et au moins 20 minutes.

Enfin, dernière précaution, les jeunes enfants, les seniors et les femmes enceintes ne doivent pas en consommer.