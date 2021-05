LA QUESTION SEXO - Je viens de me marier mais je repense à mon ex : que faire ?

Est-ce normal de penser à un ex, et qui plus est quand on vient de se marier ? Dans Sans rendez-vous, vendredi sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à la question d'une auditrice qui a récemment dit "oui" à son mari, mais confie repenser, depuis, à son ancien compagnon.

La question de Sidonie

Je me suis mariée il y a peu mais je commence à repenser à mon ex. Je rêve de lui et j'ai l'impression qu'à cause de ça, je remets un peu en question mon mariage. Pourtant, je ne crois pas avoir de sentiments pour mon ex. Je suis un peu perdue. Que faire ?

La réponse de Catherine Blanc

D'abord, je pense que quand on est dans un début de relation, c'est sans doute très idéalisé, mais ça peut être surtout anxieux parce que ça y est : on est dedans, on est dans une histoire avec la réalité qui vient de rencontrer l'idéalisation. Donc, évidemment, l'idée de repenser au passé et à la liberté du passé, à la jeunesse, c'est de "l'avant". Puisqu'elle n'est pas du tout attirée par son ex, dit-elle, ce n'est pas l'idée d'un sentiment plus fort pour un ex par rapport à un mari, c'est surtout la position d'ex par rapport à la position de mari, de futur et d'engagement qui me semble être à l'ordre du jour.

Dans la réalité, les moments les plus stressant dans la vie d'un être humain, ce sont les deuils, mais aussi les déménagements, les naissances et les mariages. Ce sont des moments qui sont plein d'ambivalence. On y va tambour battant, plein d'espoir, plein de désir et de quête d'un parfait, d'un lieu idyllique ou d'une situation idyllique. Et puis, il y a la rencontre avec la réalité de l'autre, de ses petits travers. Et du coup, il y a une sorte de peur d'être emprisonné. Mais bien souvent, c'est une projection personnelle, plus que de la réalité de ce qui se joue dans la relation.

Il ne faut pas avoir peur de remettre en question notre travail, notre mariage, nos amours... Remettre en question, c'est remettre l'ouvrage sur le métier pour pouvoir mieux le tisser, pour pouvoir y travailler. C'est ça la vie. Remettre en question nos relations amicales ne veut pas dire on jette les amis pour en prendre d'autres. Remettre en question, c'est voir ce qui me va et ce qui ne me va pas pour pouvoir travailler dans le sens de ce qui me va. Aujourd'hui, Sidonie regarde dans le rétroviseur alors qu'elle est en voiture et remet en question le projet, l'aboutissement et le chemin à prendre. Mais il ne faut pas avoir peur de ces remises en question. Je trouve plus effrayant les gens qui ont une idée en tête et qui n'y dérogent pas.

Par ailleurs, nous avons tendance à cajoler ce qui est passé, et on a tendance à oublier les côtés négatifs. On idéalise les mouvements de jeunesse mais il faut regarder devant. Pas pour se forcer mais pour améliorer, afin que ce "devant" soit comme on a envie de le construire.