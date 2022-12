La Poste à l'heure de la livraison des derniers cadeaux de Noël

À la veille de Noël, c’est la course pour récupérer les derniers cadeaux à mettre sous le sapin. La Poste tourne d’ailleurs à plein régime en cette période pour faire en sorte que tous les colis arrivent à destination dans les temps. Veste bleue sur les épaules et casque sur la tête, Paul scanne chaque colis avant de les ranger méthodiquement dans la remorque de son vélo. "Je les trie par rue dans chaque sac. Après, quand c'est des rues un peu moins chargées, on peut en mettre deux. Mais toujours bien rangés, parce que le rangement, c'est prioritaire pour gagner du temps. Ça nous évite de chercher les colis, de baisser, d'avoir mal au dos."

"On est un peu le père Noël !"

Il n'y a pas de temps à perdre puisque Paul doit livrer 88 colis ce matin. Pour la plupart, ce sont des cadeaux de Noël commandés à la dernière minute. "En ce moment, à la période de Noël, c'est chargé", admet Paul. "Il y a plus de colis parce que les gens commandent beaucoup. Après, ça va, les clients sont gentils, on se dit qu'on livre des cadeaux. On est un peu le père Noël !" En cette période de fêtes, 2 à 3 millions de colis sont distribués chaque jour par la Poste.