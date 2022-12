EUROPE 1 ET VOUS - Et si vous offriez un cadeau de seconde main à Noël ?

Seriez-vous prêts à offrir ou à recevoir un cadeau de seconde main pour Noël ? Ce serait le cas pour la moitié des Français, d'après un sondage Harris Interactive. Moins cher, plus écolo... Des cadeaux d'occasion pour l'électroménager, les jouets ou les vêtements par exemple. Europe 1 a rencontré Charlotte, cette mère de famille traque les bonnes affaires.

Une seule règle : l'organisation

Dans les mains de Charlotte, un jeu de société. La maman l'a déniché à 10 euros sur Leboncoin, contre 25 euros dans le commerce. "Il est tout neuf, il est emballé, il est sous blister", détaille-t-elle. Pour dénicher cette bonne affaire, elle a commencé à éplucher les sites de seconde main depuis déjà plusieurs semaines. "Je m'y suis prise d'avance parce que je voulais les meilleures offres et les meilleures propositions. Je n'ai pas de stress, c'est organisé, c'est déchargé mentalement."

Et cela lui permet de réduire son budget cadeaux : 10 euros pour ses neveux et nièces contre 25 euros les années précédentes. "Quand on sent que le porte-monnaie ne suit pas, il faut trouver la solution, il faut savoir faire autrement", explique-t-elle au micro d'Europe 1. Faire autrement, c'est aussi se passer de papier-cadeau et se tourner vers "du papier journal récupéré chez la grand-mère. On va essayer de fabriquer avec la petite des petits nœuds. On va essayer de les customiser ou de les peindre en rouge", souligne Charlotte. De quoi économiser encore 5 à 10 euros supplémentaires.