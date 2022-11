Secrétariat du Père Noël : vous avez jusqu'au 20 décembre pour lui écrire !

C’est une idée d’activité en famille, avec les parents, les grands-parents… C’est le moment d’écrire au Père Noël ! Son secrétariat n’est pas au Pôle Nord, mais bien en Gironde, bordé par les vignes, a ouvert ses portes. C’est ici que La Poste reçoit tous les courriers qui lui sont adressés, une majorité de lettres qui arrivent de France mais aussi de l'étranger puisque le monde entier lui écrit. Des enfants transmettent leur lettre mais aussi des adultes, qui, à défaut de lui réclamer des jouets, attendent du réconfort, un travail, le grand amour.

"On reçoit aussi énormément de tétines"

Dans ces petites lettres, il y a beaucoup de listes, de jouets, de jolis dessins, et des adresses très poétiques "La Route des étoiles", "Le Chemin des reines". Mais peu importe l'adresse puisque dès lors qu'apparaît "Père Noël" sur la lettre, ces dizaines de milliers de courriers arrivent au centre postal de Libourne.

Un peu plus d'un million de lettres ont été ouvertes l'an dernier par les 60 lutins de La Poste que supervise Flore. "Pour beaucoup d'enfants, c'est leur première lettre. C'est le premier courrier qu'ils vont adresser au Père Noël. On reçoit aussi énormément de tétines puisque les enfants sont nombreux à profiter de ce grand moment pour arrêter la tétine et la donner au Père Noël", raconte-t-elle au micro d'Europe 1.

Des enfants demandent la bonne santé ou la paix

Les lettres arrivent pour certaines de l'étranger. "De la Russie, de Taïwan, de la Chine", énumère Petra, secrétaire du Père Noël et polyglotte. Ces pays privilégient la santé, la paix plutôt que les cadeaux, a-t-elle constaté. Au total, 124 pays différents ont été recensés l'an passé.

Pour avoir une réponse du Père Noël, il faudra indiquer sa propre adresse. Tous ceux qui lui écrivent, recevront une réponse en français ou en anglais, accompagnés d'une carte postale à colorier. Un service totalement gratuit. Vous avez jusqu’au 20 décembre pour écrire au père Noël, la date limite pour recevoir une réponse. Si vous préférez passer par Internet, vous pouvez vous adresser au père Noël en passant par le site pere-noel.laposte.fr.