La mutuelle MGEN garde le marché de l'Education nationale

Après avoir remporté l'appel d'offre lancé par l'Etat, la MGEN va pouvoir garder son marché historique de l'Education nationale. Avec ce contrat, qui , la mutuelle assurera la couverture "de près de 3 millions de personnes", en ajoutant les retraités et les ayants droit.



La MGEN, mutuelle historique de l'Education nationale, va pouvoir garder son marché, après avoir remporté l'appel d'offre lancé par l'Etat pour la couverture de quelque 1,4 million de fonctionnaires, a-t-on appris auprès du ministère et de la mutuelle.

La MGEN a remporté "le plus important contrat de santé collective de France", dans le cadre "d'une alliance stratégique avec CNP Assurances" s'est félicitée la mutuelle dans un communiqué.

La MGEN assurera la couverture "de près de 3 millions de personnes"

Le contrat couvre les ministères de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que de celui des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Si l'on ajoute les retraités et les ayants droit, la MGEN assurera la couverture complémentaire santé "de près de 3 millions de personnes", ont indiqué le ministère de l'Education nationale et la MGEN, née en 1946 à l'initiative du Syndicat national des instituteurs (SNI).

La position de la mutuelle historique des professeurs n'avait jamais été remise en cause, jusqu'à la loi de transformation de la fonction publique adoptée en 2019, pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron.

Véritable séisme pour les mutuelles qui couvraient jusqu'à alors les fonctionnaires avec des contrats individuels, la loi a aligné leur protection sur celle des salariés du privé. La loi impose désormais la mise en place de contrats collectifs obligatoires par grande administration, et paiement par l'employeur, l'Etat, de 50% de la cotisation.

Les ministères et autres administrations sont, les uns après les autres, en train de faire les appels d'offres pour désigner leur complémentaire santé, pour au total quelque 2,5 millions d'agents. La MGEN avait déjà remporté en début d'année le contrat protection santé et prévoyance pour les ministères sociaux, en partenariat avec les mutuelles MGAS (affaires sociales), MNH (hospitaliers) et Relyens.