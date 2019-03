La météo du dimanche 10 mars : pluvieux et venteux sur le Nord

Le temps dimanche sera notamment marqué par un passage pluvieux sur le Nord puis le Nord-Est avec du vent fort sur l'extrême nord du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Trois départements -Nord (59), Pas-de-Calais (62) et Somme (80), sont placés en Vigilance Orange pour Vent Fort, à partir de dimanche à 10 h. Les pluies de la perturbation arrivées dans la nuit sur le Nord-Ouest s'étendront en début de journée dimanche du Limousin au nord et au nord-est du pays, en s'accompagnant d'un fort vent d'ouest. Les rafales atteindront près de 100 à 110 km/h sur le Nord, le Pas de Calais et la Somme, les trois départements placés en vigilance Orange.

Le vent ne faiblira qu'en fin de journée. Le vent le plus fort concernera la mi-journée ou le début d'après-midi, mais il ne faiblira franchement qu'en fin de journée. Plus au Sud et à l'Est, il atteindra souvent 90 km/h sur le reste de la Picardie, sur le Bassin parisien et sur le Nord-Est avec des pointes à 100 km/h sur les hauteurs du plateau lorrain, des Ardennes et des Vosges. En fin de journée, les précipitations s'atténueront. La limite pluie-neige s'abaissera de 2000 m à 1000 m d'altitude.

Des éclaircies sur le nord de la Nouvelle Aquitaine. Après les pluies de la nuit, le temps s'améliorera rapidement sur le nord-ouest du pays avec toutefois quelques averses, temporairement plus fréquentes et plus virulentes près de la Manche. Ce temps variable avec éclaircies gagnera une moitié nord-ouest du pays dans la journée. Sur le Sud-Ouest, le temps gris du début de journée deviendra rapidement pluvieux, même si la pluie restera généralement faible.

Les éclaircies reviendront en fin de journée sur le nord de la Nouvelle Aquitaine. Enfin, les conditions resteront plus agréables en allant vers la Méditerranée, sous un soleil juste voilé. Le vent d'ouest soufflera assez fort en bordure de Méditerranée, du Roussillon à la côte varoise avec des rafales dépassant parfois les 100 km/ sur les caps corses.

Jusqu'à 21 degrés sur le pourtour méditerranéen. Le matin, il fera entre 5 et 11 degrés en général, avec quelques degrés de plus sur les côtes méditerranéennes. En journée, on aura 11 à 15 degrés sur la moitié nord, 15 à 17 au sud, jusqu'à 18 à 21 autour de la Méditerranée.