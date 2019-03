Vents violents : trois départements du nord placés en vigilance orange

Le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme ont été placés samedi en vigilance orange aux vents violents par Météo-France. Le prévisionniste prévoit de fortes rafales de vent comprises entre 100 et 110 km/h dimanche, à partir de la mi-journée, et recommande de limiter les déplacements.

D'importants dégâts sont à prévoir. Météo-France indique que ce vent d'ouest ne faiblira qu'en fin de journée. Si ces tempêtes sont communes, elles nécessitent toutefois une vigilance particulière. "Des dégâts importants sont à attendre", ajoute le prévisionniste.