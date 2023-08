Canicule : les précautions à prendre avec certains médicaments qui peuvent empêcher la bonne régulation du corps

De nombreuses molécules ont un effet sur notre capacité naturelle à réguler notre température corporelle pour qu'elle reste à 37 degrés. Si vous prenez des antidépresseurs, des antimigraineux ou encore des antiépileptiques, attention, ils peuvent limiter la formation de sueur. Or, transpirer est le meilleur moyen de rafraîchir notre corps.

Il faut également redoubler de vigilance si vous prenez un traitement contre l'hypertension. Certains médicaments ont un effet diurétique et accentuent la perte d'eau, car c'est leur rôle. Il est donc important de boire davantage.

Ne pas arrêter ses traitements

Il existe aussi des traitements dont la libération dans l'organisme est perturbée par la déshydratation elle-même. "Il y a le lithium, c'est des choses que l'on donne pour le moral, la digoxine pour le cœur, certains antiépileptiques et aussi des antidiabétiques oraux comme la metformine qui très utilisée, ou les statines, des médicaments pour le cholestérol. Évidemment, tous ces médicaments, on ne les arrête pas", rapporte le docteur Franck Mignot, généraliste à Paris.

"Mais on reste très attentifs parce qu'on sait que ce sont des médicaments dont la quantité peut brutalement augmenter dans le sang quand on est déshydraté. Et là, on a des effets secondaires très pénibles, voire dangereux", ajoute le docteur au micro d'Europe 1. Pas question pour autant d'arrêter ou de modifier leur dosage sans avis médical. Votre pharmacien peut vous donner des conseils personnalisés.